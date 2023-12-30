Пограничники уничтожили 6 FPV-дронов на Запорожском направлении, показали фото

Пограничники отработали антидроновым ружьем по шести FPV-дронам российских террористов на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
Как пишет ГПСУ, один из беспилотников взорвался в воздухе, остальные три - разорвались на куски. В частности два БпЛА удалось приземлить почти неповрежденными.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 28 декабря, украинские воины ликвидировали еще 750 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 358 270 военных.
На Таврическом направлении наши военные ликвидировали в том же числе 463 российских террористов, а также уничтожали 64 единицы военной техники, среди которой:
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