Пограничники обезвредили два беспилотника россиян в Донецкой области

В четверг, 27 апреля, украинские защитники обезвредили два беспилотника россиян в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
"Один из квадрокоптеров совершил незапланированную посадку в Бахмуте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что второй беспилотник пограничники ликвидировали по другому направлению в Донецкой области.
"Среди функций одной из сбитых "птичек" - сброс боеприпасов. Таким образом наши воины отобрали у врага "глаза" да еще, и возможность нанести удары с воздуха", - добавили в ГПСУ.
Напомним, что украинские военные за прошедшие сутки уничтожили шесть российских беспилотников разных моделей.
Украинские военные сбили российский разведывательный беспилотник "Мерлин" в Николаевской области в воскресенье, 23 апреля.
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