Пограничники заставили оккупанта сдаться в плен с помощью дронов (видео)

"В Сумской области аэроразведчики вблизи границы с Российской Федерацией обнаружили группу противника и сразу отработали по ней ударными БпЛА. Вражеская пехота отступила, но один из оккупантов отстал. Пограничники окружили его дронами, заставив сдаться", - пишет ГПСУ.

После этого пленный боец был дронами сопровожден к позициям Сил обороны и, позже, передан компонентным органам.

Потери России в войне

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем временем потери Российской Федерации в полномасштабной войне превысили 825 тысяч единиц живой силы. За прошедшие сутки, 22 января, враг потерял еще 1340 солдат. Также Силы обороны уничтожили:

6 танков;

12 боевых бронированных машин;

62 артиллерийские системы и не только.

Тем временем бойцы Сил специальных операций показали отражение штурма военных Северной Кореи в Курской области.