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Пограничники сорвали штурм россиян на мотоциклах на Северском направлении (видео)

Иллюстративное фото: ВСУ отбили штрум россиян на Северском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты пытались штурмовать позиции украинских военных на Северском направлении. Они использовали для этого мототранспорт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали пограничники, россияне решили воспользоваться облачной погодой и попытались прорваться к переднему краю нашей обороны. Для этого они небольшими группами двигались на мототранспорте.

Однако их маневры вовремя зафиксировали аэроразведчики из "GALA drones company" 1 пограничной комендатуры. Точные удары с беспилотников поставили врага на место.

Во время операции пограничники ликвидировали 8 оккупантов и уничтожили несколько их мотоциклов.

Напомним, ранее мы писали о том, что российская армия применила авиацию для попытки прорыва неподалеку Курахово.

Также на Временском направлении в течение последних суток россияне атаковали около шести населенных пунктов. Им удалось вклиниться в оборону ВСУ.

За последние сутки с 23 на 24 декабря, российская армия потеряла на войне против Украины 1630 солдат, 10 артиллерийских систем и 44 беспилотника.

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