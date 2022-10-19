RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники из стрелкового оружия сбили иранский дрон в Одесской области (видео)

Фото: пограничники из стрелкового оружия сбили иранский дрон в Одесской области (wikimedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

В Одесской области украинские пограничники сбили иранский дрон-камикадзе с помощью стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

"На рассвете бойцы ГНСУ заметили "мопед", который россияне запустили из Крыма. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия. Сбили! "Шахед" взорвался и упал в море, не долетев до определенной цели", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью украинские бойцы сбили 13 иранских беспилотников в Николаевской области.

Кроме того, за 36 суток Воздушные силы уничтожили 223 иранских Shahed-136.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаГосударственная пограничная служба