Пограничники из стрелкового оружия сбили иранский дрон в Одесской области (видео)

"На рассвете бойцы ГНСУ заметили "мопед", который россияне запустили из Крыма. По беспилотнику открыли огонь из стрелкового оружия. Сбили! "Шахед" взорвался и упал в море, не долетев до определенной цели", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью украинские бойцы сбили 13 иранских беспилотников в Николаевской области.

Кроме того, за 36 суток Воздушные силы уничтожили 223 иранских Shahed-136.

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