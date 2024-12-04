Пограничники сбили два российских дрона "Герань" (видео)

Украинские пограничники сбили два российских дрона "Герань". Их "приземлили" на севере Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Два смертоносных беспилотника типа "Герань" уничтожили пограничники на севере", - говорится в сообщении. Использование РФ дронов в войне в Украине Российские войска постоянно используют беспилотники разных типов для атак по Украине. Оккупанты каждый день обстреливают Украину дронами-камикадзе. В частности, в ночь на 4 декабря РФ кроме ракеты, атаковала Украину 50 БПЛА. ПВО сбила большую часть из них. Недавно сообщалось, что Россия начала использовать дроны-приманки во время атак по Украине. Они иммитируют "Шахеды" и направлены на то, чтобы истощить украинские системы ПВО. Кроме того, на это направлены "старания" РФ выйти на круглосуточные атаки дронами по Украине.