Пограничники сбили два российских дрона "Герань" (видео)
Украинские пограничники сбили два российских дрона "Герань". Их "приземлили" на севере Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Два смертоносных беспилотника типа "Герань" уничтожили пограничники на севере", - говорится в сообщении.
Использование РФ дронов в войне в Украине
Российские войска постоянно используют беспилотники разных типов для атак по Украине. Оккупанты каждый день обстреливают Украину дронами-камикадзе. В частности, в ночь на 4 декабря РФ кроме ракеты, атаковала Украину 50 БПЛА. ПВО сбила большую часть из них.
Недавно сообщалось, что Россия начала использовать дроны-приманки во время атак по Украине. Они иммитируют "Шахеды" и направлены на то, чтобы истощить украинские системы ПВО. Кроме того, на это направлены "старания" РФ выйти на круглосуточные атаки дронами по Украине.
Дрон "Герань"
Российский БПЛА "Герань" начал применяться в боевых действиях с сентября 2022 года. Эти беспилотники используются вместе с крылатыми ракетами для ударов.
В частности, о том, что Россия начала использовать для ударов по Украине дрон-камикадзе собственного производства - так называемую новую "Герань-2" стало известно еще летом 2023 года.
РБК-Украина писало ранее про пять отличий дрона "Герань-2" от иранских Shahed.
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