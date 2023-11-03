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Пограничники на Запорожском направлении обезвредили три вражеских дрона

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Запорожском направлении сегодня, 3 ноября, обезвредили три вражеских дрона-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянский пограничный отряд.

"Бойцы Госпогранслужбы на псевдо "Моцарт" и "Пугач" отбили атаку вражеских дронов на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг не оставляет попыток наносить удары, применяя комбинированные способы поражения: сначала обстрелы из тяжелой артиллерии, затем точечное поражение FPV-беспилотниками.

"Но операторы антидронових ружей "Моцарт" и "Пугач" хорошо знают свою работу и умело приземлили БПЛА", - добавил отряд.

Все три беспилотника-камикадзе сдетонировали, поэтому никто из украинских воинов не пострадал.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 3 ноября, ВСУ продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.

В частности, ВСУ удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Также ВСУ преуспели к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клещиевки.

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