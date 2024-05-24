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ВСУ уничтожили еще более 1200 оккупантов: обновленные потери России

Украина, Пятница 24 мая 2024 07:42
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ВСУ уничтожили еще более 1200 оккупантов: обновленные потери России Фото: ВСУ уничтожили еще 1240 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Потери России в войне против Украины превысили 498 тысяч солдат. За последние сутки украинские военные уничтожили 1240 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери российских войск по состоянию на 24 мая 2024 года составляют:

  • личного состава - около 498940 (+1240) человек;
  • танков - 7635 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин - 14775 (+27) ед;
  • артиллерийских систем - 12902 (+42) ед;
  • РСЗО - 1080 (+3) ед;
  • средства ПВО - 813 ед;
  • самолетов - 356 (+1) ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10401 (+10);
  • крылатые ракеты - 2209;
  • корабли /катера - 27 ед;
  • подлодки - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17569 (+56) ед;
  • специальная техника - 2101 (+7).

Что происходит на фронте

Как известно, российские войска с 10 мая пытаются прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. Это повторное наступление оккупантов на этом направлении. Часть Харьковской области была освобождена украинскими военными осенью 2022 года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что россияне увязли в уличных боях за Волчанск, а вражеские штурмовые группы понесли большие потери.

Кроме того, оккупанты наступают в районе Авдеевки и пытаются захватить Часов Яр. На этих направлениях продолжаются самые трудные бои.

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