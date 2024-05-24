ВСУ уничтожили еще более 1200 оккупантов: обновленные потери России

Потери России в войне против Украины превысили 498 тысяч солдат. За последние сутки украинские военные уничтожили 1240 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери российских войск по состоянию на 24 мая 2024 года составляют:

Что происходит на фронте

Как известно, российские войска с 10 мая пытаются прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. Это повторное наступление оккупантов на этом направлении. Часть Харьковской области была освобождена украинскими военными осенью 2022 года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что россияне увязли в уличных боях за Волчанск, а вражеские штурмовые группы понесли большие потери.

Кроме того, оккупанты наступают в районе Авдеевки и пытаются захватить Часов Яр. На этих направлениях продолжаются самые трудные бои.

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