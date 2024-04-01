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ВСУ установили флаг в оккупированном населенном пункте (видео)

Украина, Понедельник 01 апреля 2024 09:19
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ВСУ установили флаг в оккупированном населенном пункте (видео) Фото: украинские защитники установили флаг на оккупированной территории (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В одном из временно оккупированных населенных пунктов защитники из 72 ОМБр имени Черных Запорожцев установили украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев в Facebook.

Продолжая напоминать оккупантам, что они находятся на чужой земле, в одном из временно оккупированных населенных пунктов украинские защитники установили сине-желтое знамя.

Напомним, в начале февраля этого года бойцы ВСУ подняли флаг Украины в селе Крынки на левом берегу Херсонской области.

Кроме того, осенью прошлого года украинские военные подняли национальное знамя над селом Андреевка в Донецкой области.

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