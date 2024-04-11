Пограничники спасли мужчину, который три дня блуждал в горах так и не дойдя до Румынии

Пограничники спасли украинца, который пытался пересечь границу с Румынией, однако потерялся и три дня блуждал по горам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.
В контактный центр ГПСУ поступил звонок от мужчины, который рассказал, что планировал незаконно пересечь границу с Румынией, однако заблудился и уже три дня находится без еды и воды.
По данным пограничников, по тупику мужчина просил о помощи.
"Пограничный наряд нашел обессиленного украинца. Его накормили и оказали медицинскую помощь. Жизни гражданина пока ничего не угрожает. Просим не пренебрегать своей безопасностью, ведь подобные риски могут привести к невосполнимым последствиям", - подчеркнули в ГПСУ.
Напомним, в Закарпатье в канун Рождества 6 мужчин пытались незаконно пересечь границу с Румынией. Румынские пограничники задержали 2-х граждан Украины, однако четверо уклонистов заблудились в горах.
Впоследствии тело одного из беглецов нашли в Румынии.
Также украинские пограничники задержали мужчину, который собирался форсировать реку Тису. Таким незаконным способом мужчина собирался попасть в Молдову, а впоследствии - в Германию. Заметим, что мужчина заплатил за такой "аттракцион" 2,5 тысяч долларов.
Ранее мы писали, что пограничники задержали 13 уклонистов, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы и Румынии. Во время задержания пришлось произвести упреждающие выстрелы.
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