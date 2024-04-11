Пограничники спасли мужчину, который три дня блуждал в горах так и не дойдя до Румынии

В контактный центр ГПСУ поступил звонок от мужчины, который рассказал, что планировал незаконно пересечь границу с Румынией, однако заблудился и уже три дня находится без еды и воды.

По данным пограничников, по тупику мужчина просил о помощи.

"Пограничный наряд нашел обессиленного украинца. Его накормили и оказали медицинскую помощь. Жизни гражданина пока ничего не угрожает. Просим не пренебрегать своей безопасностью, ведь подобные риски могут привести к невосполнимым последствиям", - подчеркнули в ГПСУ.