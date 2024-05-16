ВСУ остановили активное продвижение россиян по территории Харьковской области, - Синегубов
Украинские войска остановили активное продвижение российских захватчиков по территории Харьковской области. На некоторых направлениях ВСУ вернули более выгодное положение, однако стабилизировать линию фронта пока не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.
По его словам, враг пытается добиться успеха, продвинувшись в сторону Липцев, и не оставляет надежд захватить Волчанск.
"Наши воины, хоть и нельзя еще сказать, что стабилизировали линию фронта, но остановили активное продвижение врага по территории Харьковской области. В некоторых направлениях нашим воинам удалось вернуть более выгодное положение", - рассказал Синегубов.
Он также добавил, что россияне вынуждены подтягивать резервы, чтобы не утих их наступательный потенциал на Харьковском направлении.
"Но все равно наша задача стабилизировать линию фронта", - отметил глава ОВА.
Ситуация в Харьковской области
В начале мая российские войска начали наступление в Харьковской области. Захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ.
В первые дни наступления россиянам удалось оккупировать несколько населенных пунктов вдоль линии фронта.
Кроме того, они пытаются захватить город Волчанск. Активные боевые действия также продолжаются в районе населенного пункта Липцы.
По последним данным Генштаба, украинские войска контратаковали российских оккупантов в районе Волчанска. Там круглосуточно идут активные бои.
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