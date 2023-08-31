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Пограничники решили судьбу российского наблюдательного пункта, показали видео удара

Фото: пограничники решили судьбу российского наблюдательного пункта, показали видео удара (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские пограничники отработали по враждебному пункту наблюдения на временно оккупированной части Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Стальная формула минометного расчета от пограничников решила судьбу наблюдательного пункта оккупантов в Харьковской области", - пишет ГНСУ.

Как отмечают в Министерстве внутренних дел, на видео можно увидеть работу пограничников штурмовой бригады "Стальной границы" Гвардии наступления.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 610 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация потеряла около 263 020 солдат.

В частности, украинские военные уничтожили 13 танков и "приземлили" 22 дрона.

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