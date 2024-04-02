Пограничники отработали дроном по вражеской переправе в Луганской области (видео)

"С тяжелого ударного дрона "Вампир" пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" попали в Луганской области в переправу через реку Жеребец. В результате она уничтожена, а логистика оккупантов в том районе пока затруднена", - пишет ГПСУ.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 апреля, украинские воины ликвидировали еще 780 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 443 660 военных.

Между тем, наши военные показали уничтожение наземных роботизированных платформ с автоматическим гранатометом АГС-17, которые враг начал применять на фронте.