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Пограничники отработали дронами по вражеской технике на Курском направлении (видео)

Иллюстративное фото: пограничники отработали дронами по вражеской технике на Курском направлении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бойцы разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "Прайм" отработали дронами по вражеской технике на Курском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

В результате успешной работы бойцы поразили:

  • 1 единицу бронетехники;
  • 3 транспортных средства;
  • позицию минометчиков;
  • место взлета и управления вражескими дронами;
  • 3 блиндажа;
  • 8 укрытий врага.

В том же числе враг имеет потери в живой силе - бойцы ликвидировали 7 оккупантов.

 

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 1 июля, на фронте состоялось 146 боевых столкновений. Больше всего россияне давили на Покровском направлении.

Также сегодня Генштаб впервые показал на картах боевых действий продвижение врага на территории Сумской области.

С начала войны россияне потеряли более 1,02 млн единиц живой силы. В частности за минувшие сутки потери врага составили еще 970 человек.

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