Пограничники отработали дронами по вражеской технике на Курском направлении (видео)

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 1 июля, на фронте состоялось 146 боевых столкновений. Больше всего россияне давили на Покровском направлении.

Также сегодня Генштаб впервые показал на картах боевых действий продвижение врага на территории Сумской области.

С начала войны россияне потеряли более 1,02 млн единиц живой силы. В частности за минувшие сутки потери врага составили еще 970 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.