Пограничники отбили вражескую атаку дронов и "затрофеили" беспилотник

Бойцы "Стальной границы" обездвижили один из вражеских коптеров антидроновым ружьем, а затем сбили стрелковым оружием.

Другой беспилотник со взрывчаткой пограничникам удалось приземлить. Теперь дрон будет служить нашим защитникам и уничтожать врагов.

Как Россия использует дроны

Российские оккупанты используют на фронте БПЛА оперативно-тактического уровня. С начала полномасштабного вторжения наши защитники уничтожили более 3900 таких беспилотников.

Также россияне используют обычные квадрокоптеры для разведки и сброса боеприпасов. За последние сутки украинские морпехи сбили почти 40 дронов врага.

Кроме того, РФ практически ежедневно атакует Украину дронами-камикадзе иранского производства. Эта ночь не стала исключением. Силы ПВО уничтожили все пять "Шахедов", выпущенных армией РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.