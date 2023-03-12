Пограничники отбили атаки россиян возле Бахмута, у врага значительные потери
В Донецкой области пограничники отбили вражеские атаки и ликвидировали два десятка захватчиков. В частности, им удалось отбить попытки оккупантов штурмовать позиции в районе Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
Бахмут
Пехота врага при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт пограничников. Бойцы остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами.
Донецкая область
Пограничники отбили атаки на два опорных пункта. Подготовку стрелковых подразделений противника обнаружила аэроразведка. Так что пограничники-минометчики "развеяли" штурмовиков во время их выдвижения в наступление.
"В результате боевых действий были убиты 9 оккупантов, еще 12 - ранены", - говорится в сообщении.
Напомним, украинские пограничники продолжают сражаться за Бахмут Донецкой области и держать город под своим контролем.
Как сообщалось, по данным Института изучения войны, бои в районе Бахмута стали более интенсивными, а в Запорожской области россияне строят новые фортификационные сооружения.
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