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Пограничники отбили атаки россиян возле Бахмута, у врага значительные потери

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Украина, Воскресенье 12 марта 2023 13:59
Пограничники отбили атаки россиян возле Бахмута, у врага значительные потери Фото: пограничники отбили атаки россиян у Бахмута 12 марта (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

В Донецкой области пограничники отбили вражеские атаки и ликвидировали два десятка захватчиков. В частности, им удалось отбить попытки оккупантов штурмовать позиции в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Бахмут

Пехота врага при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт пограничников. Бойцы остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами.

Донецкая область

Пограничники отбили атаки на два опорных пункта. Подготовку стрелковых подразделений противника обнаружила аэроразведка. Так что пограничники-минометчики "развеяли" штурмовиков во время их выдвижения в наступление.

"В результате боевых действий были убиты 9 оккупантов, еще 12 - ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские пограничники продолжают сражаться за Бахмут Донецкой области и держать город под своим контролем.

Как сообщалось, по данным Института изучения войны, бои в районе Бахмута стали более интенсивными, а в Запорожской области россияне строят новые фортификационные сооружения.

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Донецкая область Бахмут
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