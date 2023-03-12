Бои за Бахмут. Пограничники рассказали о ситуации в городе на утро

Украинские пограничники продолжают сражаться за Бахмут Донецкой области и держать город под своим контролем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Стоим на позиции, держим. Рядом уже оккупанты подлезли. Ничего, мы держимся", - рассказал пограничник, добавив, что надо, чтобы "они друг друга перестреляли".

Как сообщалось, по данным Института изучения войны, бои в районе Бахмута стали более интенсивными, а в Запорожской области россияне строят новые фортификационные сооружения.

Напомним, за субботу, 11 марта, ВСУ отразили 92 атаки россиян на пяти направлениях, а также уничтожили один состав боеприпасов и 2 места развертывания станций РЭБ противника.

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