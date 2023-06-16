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Пограничники ударили по позиции с "новенькими" оккупантами в Бахмуте. В РФ ощутимые потери

Фото: пограничники продолжают бить по позициям оккупантов в районе Бахмута Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники дали "прикурить" новым оккупантам, зашедшим по новой ротации на позиции у Бахмута Донецкой области, где идут жесткие бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Аэроразведка ГПСУ с воздуха установила проведение замены в подразделении противника", - говорится в сообщении.

Как рассказали военные, позиции оккупантов накрыли огнем из минометов и гранатометов. Благодаря этим ударам удалось убить 8 и ранить 6 вновь прибывших российских военных.

Ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

Бахмут продолжает оставаться эпицентром боевіх действий. При этом ВСУ уже больше недели ведут активные контрнаступательные действия по всем направлениям.

Как рассказал генерал Александр Сырский 16 июня, оккупанты пытаются оказать "отчаянное сопротивление" наступлению украинских войск на Бахмутском направлении. Для этого под прикрытием артиллерии и авиации россияне стягивают резервы, но это не мешает ВСУ теснить врага на подступах к Бахмуту.

При этом оккупанты на этом направлении ведут оборонительные бои, поскольку "на большее "вторая армия мира" не способна".

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Бахмут