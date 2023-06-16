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ВСУ занимают высоты, оккупанты стягивают резервы. Какая ситуация в районе Бахмута на утро

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Бахмут, Пятница 16 июня 2023 10:37
ВСУ занимают высоты, оккупанты стягивают резервы. Какая ситуация в районе Бахмута на утро Фото: ВСУ занимают высоты, оккупанты стягивают резервы на Бахмутское направление (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты пытаются оказать "отчаянное сопротивление" наступлению украинских войск на Бахмутском направлении. Для этого под прикрытием артиллерии и авиации россияне стягивают резервы, но это не мешает ВСУ теснить врага на подступах к Бахмуту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

По словам генерала, обстановка в полосе ответственности Восточной группировки войск остается напряженной.

Что удается ВСУ

Украинские военные ведут наступательные действия на отдельных направлениях, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту.

"Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление", - говорит Сырский.

Как действует враг

Несмотря на наступление ВСУ на юге и потерю территории и населенных пунктов на этом направлении, противник продолжает перемещать отдельные наиболее боеспособные части на Бахмутское направление, совмещая эти действия с мощным артиллерийским огнем и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям украинских войск.

Потери врага под Бахмутом

Как рассказал Сырский, оккупанты стабильно теряют технику под Бахмутом. В частности, генерал показал видео, как артиллерия 28 ОМБр на Бахмутском направлении уничтожает две единицы вражеской техники.

"Коррекция огня велась с квадрокоптера Mavic 3T", - отметил Сырский.

Ситуация на фронте

ВСУ продолжают движение на всех направлениях, задействованных в наступлении. Сейчас ВСУ отодвинули врага на расстояние около километра.

Как рассказал представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге 15 июня, ВСУ двигаются на Бахмутском направлении на флангах, а россияне стоят в обороне, поскольку "на большее "вторая армия мира" не способна".

Кроме того, ВСУ освободили 7 населенных пунктов. Подробнее об этом и о ситуации на поле боя по итогам прошлой недели - читайте в материале РБК-Украина.

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