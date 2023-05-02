Пограничники сдержали штурм оккупантов в Бахмуте и сбили два беспилотника

Украинские защитники в Бахмуте сдержали вражеский штурм, а также сбили два беспилотника РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Вчера пограничники дважды вели бой с российскими захватчиками в Бахмуте. Днем в стрелковом столкновении охранники границы остановили попытку врага изменить тактическое положение, а ночью в ближнем бою сдерживали штурм захватчиков на позиции в соседнем квартале", - говорится в сообщении.

Под огневым поражением украинских защитников из стрелкового оружия и гранатометов оккупанты с потерями отступили.

"В другом секторе обороны антидроновым расчетом бойцов ГПСУ также удалось сбить два вражеских беспилотника, проводивших воздушную разведку", - добавили пограничники.