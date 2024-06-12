Пограничники в воздухе уничтожили российский БПЛА-разведчик и показали эффектное видео

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, вчера сообщалось о том, как украинские разведчики нанесли серию успешных ударов по живой силе и технике захватчиков в Харьковском направлении.

Также украинские пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Северском направлении и поразили их позиции.

Сегодня мы рассказывали, что украинские защитники, используя дрон-машину, забрали с поля боя трофейное вооружение.

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