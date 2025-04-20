Пограничники показали трогательное видео с освобожденными из плена украинцами

Обмен пленными между Украиной и РФ

Украина и Россия провели большой обмен пленными в канун Пасхи, 19 апреля. Из российского плена освободили 277 защитников.

Среди тех, кого удалось освободить из российского плена: воины ВСУ, Национальной гвардии Украины, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Они защищали Мариуполь, Донецкую область и не только.

Добавим, что ровно месяц назад, 19 марта, Украина провела обмен пленными с РФ. Из вражеского плена вернулись 175 защитников, еще 22 защитника вернулись домой благодаря мероприятиям вне обмена.

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