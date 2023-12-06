Пограничники ликвидировали вражеский "Урал" на Купянском направлении (видео)

Украинские пограничники сегодня, 6 декабря, ликвидировали российский "Урал" на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.

По данным ОВА, сегодня на Купянском направлении пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" обнаружили и уничтожили вражеский "Урал".

"Дрон-камикадзе залетел в автомобиль в тот момент, когда из него выгружали стройматериалы для обустройства позиций", - объяснили в ОВА.

Силы обороны Украины уничтожают оккупантов

Потери России в войне в Украине к утру среды, 6 декабря, за сутки составили 1270 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 335 110 военных.

Также на Таврическом направлении последние сутки для оккупантов были плохими. ВСУ только на этом участке удалось ликвидировать 520 кафиров и РЭБ "Житель".

Бойцы Нацгвардии уничтожили новейший российский ЗРК "Витязь". Он предназначен для защиты от самолетов, баллистических ракет и дронов.

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