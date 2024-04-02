Пограничники показали видео поражения техники оккупантов FPV-дроном на юге Украины

Как рассказали в ведомстве, пилоты "боевых птиц" Госпогранслужбы с помощью FPV-дронов регулярно наносят удары по оккупантам на юге Украины.

В этот раз российские военные пытались замаскировать боевую машину пехоты, однако украинские пограничники смогли ее обнаружить и уничтожить.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что украинские военные отразили 18 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А российские войска сегодня ночью, 2 апреля, ударили по Украине "Шахедами" и ракетой. Силы ПВО сбили 9 вражеских беспилотников

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