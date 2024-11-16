Пограничники показали, как уничтожили флаги РФ на приграничье Черниговской области

"После обнаружения российской символики пограничники оперативно направили в цель дроны, которые точными ударами уничтожили "тряпки", - говорится в сообщении, где отмечается, что очередная провокация оккупантов потерпела поражение.

В то же время, по данным ГПСУ, проведенная разведка указала на то, что российская диверсионно-разведывательная группа покинула район еще до ликвидации установленных флагов, не решившись на дальнейшие действия.

"Враг продолжает пытаться навязывать свои "победы" и психологически давить, без всякого военного смысла. Призываем не поддаваться на информационно-психологические влияния противника", - говорят пограничники.