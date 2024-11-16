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Пограничники показали, как уничтожили флаги РФ на приграничье Черниговской области

Фото: пограничники уничтожили флаги РФ на приграничье Черниговской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники показали, как уничтожили российские флаги. Их повесила российская ДРГ при попытке зайти в приграничье Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"После обнаружения российской символики пограничники оперативно направили в цель дроны, которые точными ударами уничтожили "тряпки", - говорится в сообщении, где отмечается, что очередная провокация оккупантов потерпела поражение.

В то же время, по данным ГПСУ, проведенная разведка указала на то, что российская диверсионно-разведывательная группа покинула район еще до ликвидации установленных флагов, не решившись на дальнейшие действия.

"Враг продолжает пытаться навязывать свои "победы" и психологически давить, без всякого военного смысла. Призываем не поддаваться на информационно-психологические влияния противника", - говорят пограничники.

"Заход" российской ДРГ в приграничье Черниговской области

15 ноября российские пропагандисты распространили информацию о якобы "входе" в село Гремяч. В ГПСУ опровергли это и отметили, что вражеская ДРГ установила флаг недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость.

Позже в ЦПД оценили угрозу вторжения России в Черниговскую область после того, как россияне заявили о якобы "входе" в приграничье региона, в село Гремяч.

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