Пограничники показали, как уничтожили флаги РФ на приграничье Черниговской области

Украинские пограничники показали, как уничтожили российские флаги. Их повесила российская ДРГ при попытке зайти в приграничье Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"После обнаружения российской символики пограничники оперативно направили в цель дроны, которые точными ударами уничтожили "тряпки", - говорится в сообщении, где отмечается, что очередная провокация оккупантов потерпела поражение.
В то же время, по данным ГПСУ, проведенная разведка указала на то, что российская диверсионно-разведывательная группа покинула район еще до ликвидации установленных флагов, не решившись на дальнейшие действия.
"Враг продолжает пытаться навязывать свои "победы" и психологически давить, без всякого военного смысла. Призываем не поддаваться на информационно-психологические влияния противника", - говорят пограничники.
15 ноября российские пропагандисты распространили информацию о якобы "входе" в село Гремяч. В ГПСУ опровергли это и отметили, что вражеская ДРГ установила флаг недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость.
Позже в ЦПД оценили угрозу вторжения России в Черниговскую область после того, как россияне заявили о якобы "входе" в приграничье региона, в село Гремяч.
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