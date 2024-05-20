РФ продолжает наступление возле Купянска и усилила активность возле Бахмута: карты ISW

Российская Федерация продолжает свое наступление на территории Харьковской области, в том числе вблизи Липцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Операция №1 - Харьковская область

Российские войска продолжают наступление вблизи Липцев, что к северо-востоку от Харькова. Однако не имели там ни одного подтвержденного продвижения. Также россияне заявляли о том, что продвинулись на глубину до 800 метров в неустановленном районе в направлении Липцов, но ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления.

Россияне имели небольшое продвижение в пределах Волчанска и продолжили наступательные действия в этом районе. Геолокационные кадры свидетельствуют, что российские войска продвинулись по улице Гагарина в северо-западном Волчанске, а российская пехота недавно немного продвинулась к левому берегу реки Волчья под ныне разрушенным мостом на улице Гагарина.

Российские войска также продолжали наземные атаки возле Старицы и в направлении Прилипки (оба на юго-запад от Волчанска) и вблизи Тихого (к востоку от Волчанска).

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Операция №2 - Луганская область

19 мая российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Россияне также продолжали наступательные операции к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и к северо-западу от Сватово возле Ивановки, Берестового, Кисловки, Степной Новоселовки, Стельмаховки.

Операция №3 - Донецкая область

Российские войска значительно усилили свою активность на Северском направлении, к северо-востоку от Бахмута и атаковали районы Верхнекаменского.

Россияне заявили о продвижении вблизи Часового Яра во время недавних штурмов на фоне продолжающихся боев в этом районе. Российские войска заявили о продвижении во время штурмов к юго-востоку от микрорайона Канала. Но ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений. .

Бои продолжались:

к северу от Часового Яра возле Васильевки и Калиновки;

возле микрорайонов Новый и Канал (восточный Часов Яр);

к востоку от Часов Яр возле Ивановского;

на юго-восток от Часового Яра возле Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки;

к югу от Часов Яра вблизи Шумов.

Сообщается, что подразделения российской 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) действуют вблизи микрорайонов Новый и Канал.

Россияне продолжили наступление в районе Авдеевки, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Российские источники отмечают, что в последнее время темпы продвижения россиян возле Очеретино замедлились. Бои шли северо-западнее Авдеевки вблизи Новокалинового, Новоалександровки, Евгеновки, Соловьево, Новоселовки Первой и Новопокровского; западнее Авдеевки возле Уманского, юго-западнее Авдеевки возле Нетайлово.

Бои продолжались к западу от города Донецк вблизи Красногоровки и Георгиевки; на юго-запад от Донецка в районе Победы, Парасковиевки, Новомихайловки; и на юго-восток от Угледара возле Владимировки.

Южная ось

ISW наблюдала геолокационные кадры, указывающие на то, что российские войска недавно продвинулись примерно на 1,5 километра к юго-востоку от Гуляйполя. 19 мая российские войска продолжали наступательные операции по очистке украинских сил от Роботино.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Лиманском направлении противник активных действий не проводил. При этом украинские воины держали врага под огневым контролем, имели успех на отдельных участках.

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