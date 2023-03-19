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ВСУ показали работу по оккупантам из чешской RM-70 Vampire

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Украина, Воскресенье 19 марта 2023 21:14
ВСУ показали работу по оккупантам из чешской RM-70 Vampire Фото: ВСУ показали работу по кафиров из чешской RM-70 Vampire (wikipedia.org RM-70)
Автор: Карина Левицкая

Военные ВСУ показали работу чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.

"RM-70 Vampire - модернизированная чешская РСЗО повышенной проходимости на шасси 8х8 Tatra T813", - сообщили в пресс-центре.

По словам военных, часы ожидания приказа на уничтожение цели - самое сложное в работе расчета.

"Тяжелее всего - часы ожидания разрешения открыть огонь... Расчет машины с позывным "Булька" без устали жарят оккупантов", - добавили в Силах обороны.

Отметим, что 12 мая прошлого года было обнародовано первое видео, подтвердившее наличие RM-70 у Сил обороны Украины.

Напомним, сегодня военные бригады "Спартан" уничтожили грузовик оккупантов с боеприпасами под Бахмутом.

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