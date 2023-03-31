Запись в "Гвардию наступления" приостановлена, идет набор в резервные подразделения, - Клименко

В настоящее время запись в "Гвардию наступления" приостановлена, однако продолжается набор в резервные подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Игоря Клименко во время телемарафона.

"Мы получили несколько десятков тысяч заявок на вступление в "Гвардию наступления". Люди обращались со всех регионов нашего государства. Это добровольное движение, на которое сейчас есть спрос общества. Мы приостановили запись в "Гвардию наступления", потому что подразделения практически сформированы", - сказал Клименко.

В то же время он отметил, что сейчас много заполненных анкет и заявок на вступление, поэтому будет продолжено формирование резервных подразделений.

Он также отметил, что "Гвардию наступления" готовят для дальнейшей деоккупации территории Украины. Кроме того, по его словам, подразделения готовы к проведению стабилизационных мероприятий на будущих освобожденных территориях.

Кроме того, Клименко отметил, что на сегодняшний день сформировано уже 8 бригад "Гвардии наступления".

Напомним, вчера представитель Нацгвардии Руслан Музычук сообщил, сколько заявок на вступление в "Гвардию наступления" поступило от добровольцев.

Ранее мы сообщали, что набор в "Гвардию наступления", который должен закончиться 1 апреля, могут продлить.

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