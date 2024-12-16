За сутки 228 боев, больше всего враг атаковал на Времовском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 15 декабря, на фронте состоялось 228 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Времовском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражен один другой важный объект захватчиков", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении россияне 10 раз атаковали в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении отбито четыре атаки неподалеку Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении россияне атаковали 20 раз в направлении вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды.

На Северском направлении 34 боестолкновения состоялось вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении отбито четыре атаки в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении остановлено 32 атаки вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Песчаное и Новооленевка.

На Кураховском направлении враг 32 раза атаковал в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки.

На Времовском направлении россияне 35 раз атаковали в районах Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Константинопольского и не только.

На Приднепровском направлении отбито пять атак.

В Курской области Силы обороны отбили 38 вражеских атак.

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла более 763 тысяч единиц живой силы. За минувшие сутки ее потери составили: