За сутки 228 боев, больше всего враг атаковал на Времовском направлении, - Генштаб
За прошедшие сутки, 15 декабря, на фронте состоялось 228 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Времовском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражен один другой важный объект захватчиков", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении россияне 10 раз атаковали в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Тихое и Волчанск.
На Купянском направлении отбито четыре атаки неподалеку Загрызово и Лозовой.
На Лиманском направлении россияне атаковали 20 раз в направлении вблизи Новоегоровки, Грековки, Тернов, Твердохлебово и Надежды.
На Северском направлении 34 боестолкновения состоялось вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении отбито четыре атаки в районах Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали неподалеку Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении остановлено 32 атаки вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Песчаное и Новооленевка.
На Кураховском направлении враг 32 раза атаковал в районах Старых Тернов, Сонцовки, Зари, Курахово и Успеновки.
На Времовском направлении россияне 35 раз атаковали в районах Сухих Ялов, Разлива, Зеленовки, Константинопольского и не только.
На Приднепровском направлении отбито пять атак.
В Курской области Силы обороны отбили 38 вражеских атак.
Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) потеряла более 763 тысяч единиц живой силы. За минувшие сутки ее потери составили:
- 1070 единиц живой силы;
- 12 танков;
- 29 боевых бронированных машин (БМП);
- 23 артиллерийские системы и не только.
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