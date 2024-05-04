RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники показали, как уничтожают россиян и позиции пехоты под Бахмутом и Купянском

Фото: пограничники показали, как уничтожают россиян на Бахмутском и Купянском направлениях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожают российских окупантов сразу на двух "горячих" участках фронта. Речь про Бахмутский и Купянский направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Минус два оккупанта и позиции пехоты: ночная работа ударных БПЛА пограничников бригады "Месть" на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме этого, у пограничников этой же бригады еще два ликвидированных и два раненых на Купянском направлении.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 119 боевых столкновений. Кроме того, за последние 24 часа авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления противника.

В частности, как пишут в Институте изучения войны, российские войска продвинулись юго-восточнее Купянска, а также незначительно продвинулись северо-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьБахмутКупянскДПСУХарьковВойна в Украине