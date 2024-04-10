Пограничники показали, как уничтожают пехоту и склады РФ на левобережье Днепра (видео)

Украинские пограничники уничтожают бронетехнику, пихоту и склады оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"Линия фронта в Херсонской области проходит по Днепру. Такое расположение войск ощутимо влияет на ход боевых действий. В частности, растет роль разведывательных и ударных беспилотников", - рассказали пограничники.

По их словам, благодаря активному применению FPV-дронов пограничники вместе с другими подразделениями сил обороны уничтожают военную технику, склады и личный состав врага.

"Это заставляет российские подразделения оттягивать свои силы дальше от реки и усложняет им логистику", - констатируют в Госпогранслужбе.