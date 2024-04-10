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Пограничники показали, как уничтожают пехоту и склады РФ на левобережье Днепра (видео)

Херсон, Среда 10 апреля 2024 08:59
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Пограничники показали, как уничтожают пехоту и склады РФ на левобережье Днепра (видео) Фото: ГПСУ показала, как уничтожает пехоту, бронетехнику и склады РФ на левом берегу Херсонской области
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники уничтожают бронетехнику, пихоту и склады оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Линия фронта в Херсонской области проходит по Днепру. Такое расположение войск ощутимо влияет на ход боевых действий. В частности, растет роль разведывательных и ударных беспилотников", - рассказали пограничники.

По их словам, благодаря активному применению FPV-дронов пограничники вместе с другими подразделениями сил обороны уничтожают военную технику, склады и личный состав врага.

"Это заставляет российские подразделения оттягивать свои силы дальше от реки и усложняет им логистику", - констатируют в Госпогранслужбе.

Ситуация в Крынках Херсонской области

Недавно спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала, что российские оккупанты пытались поменять тактику в районе Крынок, расположенных на временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области, намереваясь вытеснить ВСУ из занимаемых плацдармов.

В конце марта 2024 года Гуменюк рассказывала, что оккупанты совсем прекратили штурмы в районе Крынок и не проводили их целые сутки.

Напомним, село Крынки Херсонской области находится на левом берегу Днепра, на временно оккупированной российскими войсками территории, которую они захватили во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Но в феврале 2024 года стало известно, что ВСУ установили флаг Украины в Крынках на левом берегу Херсонской области.

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Херсонская область ДПСУ Дрони
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