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Пограничники показали, как дронами уничтожают оккупантов и технику на Лиманском направлении

Фото: пограничники уничтожают окупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские пограничники ежедневно уничтожают оккупантов и российскую технику. На этот раз бойцы показали момент уничтожения позиции россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" уничтожают российских оккупантов на Лиманском направлении", - подчеркнули в ГПСУ.

На видео видна слаженная работа аэроразведки и артиллеристов, которые удачно ликвидировали позиции оккупантов, а также несколько единиц техники. Среди которых:

  • БМП-2;
  • 100-мм пушка "Рапира".

Потери русской армии

Напомним, что российский режим скрывает потери своей армии в захватнической войне против Украины. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны потеряла на фронте уже более 423 тысяч солдат.

Только за последние сутки наши защитники ликвидировали 850 россиян и уничтожили десятки единиц техники врага.

Британская разведка заявила, что среднесуточные потери России в феврале были самыми большими с начала полномасштабной войны.

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