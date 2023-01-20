RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники вблизи Бахмута отбили штурм оккупантов: уничтожена разведгруппа

Фото: Пограничники вблизи Бахмута отбили штурм оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские пограничники вблизи Бахмута отбили штурм оккупантов и уничтожили разведывательную группу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы Украины в Facebook.

"Враг пытался провести разведку боем в сторону опорного пункта пограничного подразделения, который недалеко от Бахмута", - говорится в сообщении.

Украинские бойцы ликвидировали двух разведчиков, еще троих ранили.

Однако ночью российские оккупанты повторили свои намерения и с нескольких направлений привлекли пехоту.

"Артиллерия Сил обороны накрыла оккупантов огнем, а пограничники полностью остановили их в ближнем бою. Рубеж удержан, противнику остается подсчитывать потери", - говорится в сообщении.

Фото: Пограничники вблизи Бахмута отбили штурм оккупантов (facebook.com/DPSUkraine)

Напомним, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что у россиян нет полного контроля над Бахмутом и Соледаром - там до сих пор идут тяжелые бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьБахмутВойна России против Украины