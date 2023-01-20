Пограничники вблизи Бахмута отбили штурм оккупантов: уничтожена разведгруппа

"Враг пытался провести разведку боем в сторону опорного пункта пограничного подразделения, который недалеко от Бахмута", - говорится в сообщении.

Украинские бойцы ликвидировали двух разведчиков, еще троих ранили.

Однако ночью российские оккупанты повторили свои намерения и с нескольких направлений привлекли пехоту.

"Артиллерия Сил обороны накрыла оккупантов огнем, а пограничники полностью остановили их в ближнем бою. Рубеж удержан, противнику остается подсчитывать потери", - говорится в сообщении.

Фото: Пограничники вблизи Бахмута отбили штурм оккупантов (facebook.com/DPSUkraine)

Напомним, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что у россиян нет полного контроля над Бахмутом и Соледаром - там до сих пор идут тяжелые бои.

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