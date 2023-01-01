Пограничники подсчитали, сколько людей выехали из Украины за последние сутки
Более 22 000 человек выехали за пределы Украины на протяжении последних суток. Большинство из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .
По данным ведомства, в Польшу выехали 13 000 человек.
"В то же время вернулись в Украину за прошедшие сутки 25 000 человек, 23 000 из них - украинцы", - говорится в сообщении.
Пограничники подчеркнули, что за последние сутки на украинско-польской границе вдвое уменьшился пассажиропоток. Также в обоих направлениях не наблюдалось накопление легковых автомобилей и автобусов.
"Сегодня утром на всех пунктах пропуска отсутствуют очереди легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях. Рекомендуем учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска из-за отключения электроэнергии", - отметили пограничники.
Кроме этого, за последние сутки пограничниками было оформлено 17 грузовиков с гуманитарной помощью.
За последние сутки незаконно пересечь границу попробовали 9 человек. Все они были задержаны.
Ранее РБК-Украина сообщало, что польские пограничники запустили еще один блок энергетического барьера на границе с Белоруссией. Его протяженность составляет 17,6 километра.
С начала военного положения в Украине 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину , 15 из них погибли.
Ранее СБУ обезвредила четыре новых канала выезда мужчин за границу. Также в ноябре Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин : нового ввели.