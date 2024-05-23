Пограничники подсчитали количество погибших в Тисе за два года войны

По его словам, всего за три недели мая этого года в Тисе было найдено 8 тел. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину пограничники обнаружили более 30 тел утопленников в водах Тисы.

"Однако фактов смертей, когда нарушители пытались незаконно пересечь границу и потеряли свою жизнь, может быть гораздо больше", – рассказал Демченко.

Он отметил, что на самом деле река Тиса гораздо коварнее, чем кажется на первый взгляд из-за стремительного течения.

"Несмотря на это, преступные организованные группы продолжают за деньги "помогать" украинским мужчинам незаконно пересекать границу, игнорируя риски для жизни своих "клиентов"", - сказал он.

Нелегальные пересечения границы

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украине было введено военное положение. Также было объявлено о мобилизации, после чего мужчины призывного возраста все чаще начали незаконно пересекать границу при попытке скрыться из Украины.

Одним из самых популярных мест для этого стала река Тиса, проходящая вдоль границы Украины и Словакии. Однако пограничники начали находить там значительное количество тел мужчин, которые, вероятно, пытались переплыть ее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .