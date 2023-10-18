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Пограничники под Лиманом взяли в плен российского командира из подразделения "Черная мамба"

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Лиманском направлении взяли в плен командира отделения подразделения "Черная мамба".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что 38-летнего российского военнослужащего захватили во время штурмовых действий на Лиманском направлении.

"Оккупант оказался бывшим зэком. Он рассказал, что морально-психологическое состояние в их подразделении низкое, а мотивацией воевать на территории Украины является исключительно денежная составляющая и снятие ранее наложенных судимостей", - говорится в сообщении.

Фото: Оккупант (t.me/DPSUkr)

В ГПСУ добавили, что это результат работы бойцов "Стальной границы". Оккупант оказался командиром отделения подразделения "Черная мамба".

Пленные россияне

Ранее в ГУР рассказывали, что благодаря успешным действиям ВСУ каждый день в украинский плен попадают десятки русских солдат и офицеров.

К тому же, после того, как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8, количество россиян, желающих сдаться в плен, выросло на 70%.

Недавно Силы обороны Украины пленили командира российского добровольческого батальона "Алга" на Бахмутском направлении.

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