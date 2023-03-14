RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК и ликвидировали 6 окупантов (видео)

Фото: пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК и ликвидировали 6 окупантов (facebook_com_usofcom)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК. В результате были ликвидированы шесть оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"Искусство взрыва - уничтожить не только окупантов, но и их состав из БК. Такое "творчество" продемонстрировали пограничники под Бахмутом. Операторы БПЛА выследили логистический маршрут врага к составу. И когда туда прибыла очередная партия грузов, "влупили" из минометов", - говорится в сообщении.

Обстрел поднял в воздух автомобиль из БК, разрушил склад и ликвидировал шесть захватчиков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские пограничники на Бахмутском направлении отразили штурм россиян и взяли в плен "вагнеровца".

Также ранее мы писали, что в Донецкой области пограничники отбили вражеские атаки и ликвидировали два десятка захватчиков. В частности, им удалось отразить попытки оккупантов штурмовать позиции в районе Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьБахмутприкордонникиВойна России против Украины