RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники получили от Норвегии комплекс для мониторинга радиации в опасных зонах

Фото: Норвегия передала Госпогранслужбе Украины мобильный комплекс радиоконтроля (t.me/DPSUkr)
Автор: Владимир Костырин

Украиские пограничники получили от Норвегии мобильный комплекс радиационного контроля. Его применяют в зонах с наивысшим уровнем угрозы для проверки радиационной обстановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Данный современный мобильный комплекс радиоконтроля сконструирован на базе автомобиля.

"Его используют для мониторинга радиационной обстановки в наиболее угрожающих зонах и опасных направлениях", - рассказали пограничники.

Также в Госпогранслужбе уточнили, что помощь украинской стороне была предоставлена в рамках совместного проекта международной технической помощи с Агентством по вопросам радиационной безопасности Королевства Норвегии.

 

Норвегия передала украинским пограничникам мобильный комплекс радиоконтроля (фото: t.me/DPSUkr)

Помощь Украине от Норвегии

Норвегия является одной из стран-союзников Украины, и с начала полномасштабного вторжения России регулярно оказывает помощь нашему государству для отражения военной агрессии Москвы и ликвидации ее последствий.

Так, на прошлой неделе в МИД Норвегии заявили, что Осло выделяет один миллиард крон (84 миллиона евро) норвежским организациям, которые помогают украинцам.

Также недавно стало известно о том, что Норвегия передаст Украине около 50 гусеничных грузовиков NM199.

Напомним также, что в августе Норвегия пообещала предоставить Украине системы для защиты от беспилотников. Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
прикордонникиДПСУНорвегия