Пограничники накрыли огнем блиндажи россиян на Волчанском направлении (видео)

В ГПСУ проинформировали, что бойцы подразделения "Скорпион" бригады "Гарт", используя дроны и минометы, нанесли огневые поражения по блиндажам противника, который пытался закрепиться на Волчанском направлении.

"В некоторых случаях враг, заметив наши "птички" пытался поразить их огнем из стрелкового оружия. Но не помогло", - говорится в сообщении.

Как следствие, подтверждено обезврежено 14 солдат армии Российской Федерации. Кроме того, бойцы показали видео, как были атакованы блиндажи.

Также в ГПСУ призвали присоединяться к команде бригады "Гарт", отметив, что в бригаде есть вакансии в таких сферах как IT, аналитики, дроны, связь, техника и медицина.