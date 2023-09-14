ua en ru
Чт, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники из минометов и дронов атаковали позиции россиян под Бахмутом (видео)

Бахмутский район, Четверг 14 сентября 2023 19:29
UA EN RU
Пограничники из минометов и дронов атаковали позиции россиян под Бахмутом (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили позиции россиян на Бахмутском направлении и атаковали их с помощью дронов, а также минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"От обильных "гранатных ливней" страдают оккупанты на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Пограничники нанесли по опорному пункту противника "комбинированный" удар, совместив работу БпЛА-"бомбардировщиков" и минометов.

"Поэтому после сброса гранат с воздуха "черви" в панике бросились к своей "норе", где их и добили обстрелом из миномета. Дрон подтвердил качественное попадание в блиндаж с тремя российскими наемниками", - добавили в ГПСУ.

Отмечается, что после "прилета" захватчики по радио еще долго умоляли о медицинской помощи, но так ее и не дождались.

Бои в районе Бахмута

Напомним, Бахмут долгие месяцы оставался эпицентром боевых действий на востоке Украины. С конца мая украинские защитники активизировали наступательные действия на флангах Бахмута.

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский ранее объяснял, что ВСУ могут взять Бахмут в оперативное окружение. Это сделает невозможным пребывание оккупантов в городе.

В последние дни украинское командование заявило о продвижении к югу от Бахмута. Военные эксперты считают, что вскоре ВСУ освободят Клещиевку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Бахмут Война в Украине пограничная служба
NEWS
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ