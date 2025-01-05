Пограничники ликвидировали более 30 оккупантов и поразили склады и блиндажи врага (видео)

Пограничники нанесли удар по позициям врага на Волчанском направлении. В результате операции уничтожено 34 оккупанта и важную инфраструктуру противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

Артиллеристы бригады "Гарт" продолжают эффективную работу на Волчанском направлении. На этот раз бойцы нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов, успешно уничтожив окопные линии, блиндажи, а также огневые точки с гранатометами АГС-17 и СПГ-9.

Украинские военные также поразили склад с инженерным оборудованием и электрогенератором, уничтожив ключевые ресурсы врага. В результате атаки ликвидировано 34 российских солдата.

Действия пограничников на Волчанском направлении демонстрируют постоянную работу по обезвреживанию захватчиков и уничтожению их техники и укреплений.