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Волонтеры передали пограничникам в Херсонской области две десантные лодки

Фото: пограничники Херсонской области получили десантные лодки (Прокудин Александр/Telegram)
Автор: Валерий Савицкий

В Херсонской области волонтеры передали пограничникам две больших десантных RIB-лодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Фото: Прокудин Александр/Telegram (https://t.me/olexandrprokudin)

"Плавсредства пригодятся нашим воинам для выполнения задач по обороне освобожденных территорий и проведения спасательных операций", - говорится в сообщении.

Фото: Прокудин Александр/Telegram (https://t.me/olexandrprokudin)

Прокудин добавил, что систематическая работа по укреплению защитников продолжается.

Напомним, на днях волонтеры "Украинской команды" вместе с Владимиром Кличко привезли для защитников Донбасса дроны и броневик "Кобра".

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Херсон