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Пограничники FPV-дроном уничтожили группу россиян в Донецкой области (видео)

Донецкая область, Пятница 20 октября 2023 17:41
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Пограничники FPV-дроном уничтожили группу россиян в Донецкой области (видео) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили позицию россиян в Донецкой области и атаковали ее с помощью FPV-дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Аэроразведка ГПСУ обнаружила и уничтожила захватчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Донецкой области аэроразведчики пограничной службы обнаружили и уничтожили группу оккупантов, которые вышли из обустроенного в подвале полуразрушенного здания укрытия.

ВСУ уничтожают россиян

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским захватчикам. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1051 оккупанта и 143 единицы военной техники врага.

Также бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении несколько единиц тяжелой техники российских оккупантов, вместе с живой силой.

Всего Силы обороны Украины ликвидировали около 292 060 оккупантов с начала вторжения РФ.

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Российская Федерация Донецкая область Война в Украине пограничная служба
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