Пограничники с помощью дронов уничтожили вражеский РЭБ в Харьковской области (видео)

Ситуация на фронте и потери РФ

По данным Генштаба, украинские защитники отразили 27 атак врага на Новопавловском направлении. На Авдеевском направлении ВСУ отразили 14 атак. Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

По данным Института изучения войны, россияне наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от черты города Часов Яр (к западу от Бахмута). Также они недавно продвинулись в пределах Бердичев (к северо-западу от Авдеевки) и в Орловке (к западу от Авдеевки).

Потери России в войне в Украине к утру четверга 28 марта составили 780 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 439 970 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 56 автомобилей и 32 артсистемы.

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