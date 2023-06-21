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Пограничники помогли артиллеристам уничтожить российских минометчиков (видео)

Фото: пограничники помогли артиллеристам уничтожить российских минометчиков (facebook.com/easternforce)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники помогли артиллеристам ВСУ выявить и уничтожить позицию российских минометчиков в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

"Нашли и уничтожили. Пограничная аэроразведка обнаружила развертывание минометчиков-оккупантов в Донецкой области и передала координаты артиллеристам из ВСУ", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПСУ, цель была поражена, количество уничтоженных захватчиков уточняется.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, в начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской области. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой области. Кроме того, наши защитники преуспевают на флангах на Бахмутском направлении.

По последним данным Генштаба, украинские военные продолжают наступление в Запорожской области и имеют частичный успех. Кроме того, ВСУ контратакуют оккупантов в Луганской области.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба, Силы обороны Украины за последние сутки ликвидировали еще 540 российских оккупантов, таким образом потери армии РФ в живой силе уже составили около 222 тысяч своих военных. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 35 дронов противника, 9 танков и 32 артсистемы.

На Таврическом направлении украинские военные за сутки ликвидировали почти три роты российских оккупантов и поразили 68 единиц вражеской техники.

Кроме того, по данным Минобороны, Вооруженные силы Украины за 16 месяцев полномасштабной войны уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков.

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