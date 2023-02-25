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Пограничники на Донбассе уничтожили 20 оккупантов и взяли в плен "вагнеровца"

Фото: пограничники на Донбассе уничтожили 20 оккупантов и взяли в плен "вагнеровца" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские пограничники отразили очередные наступления врага под Бахмутом и в других направлениях на Донбассе. Также они ликвидировали 20 оккупантов, а одного "вагнеровца" взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"В течение нескольких дней оккупанты 8 раз атаковали опорные пункты пограничников. 4 атаки - на Бахмут, еще столько же в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В частности, по всем направлениям защитники сдержали врага и нанесли ему потери.

"20 захватчиков убиты, 10 - ранены. Кроме того, пограничники провели позиционную контратаку, в ходе которой захватили в плен "вагнеровца", - добавляют в сообщении.

Напомним, что Россия перебросила под Бахмут дополнительные отряды "кадыровцев" для сдерживания дезертирства или саботажа среди мобилизованных.

Добавим, что Бахмутское направление остается самой сложной точкой фронта. В попытках захватить город россияне теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК "Вагнера" бросают на полях и не пускают обратно живыми.

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