На границе Черниговской области подорвался автомобиль РЭС, есть пострадавшие

Обстрелы Черниговской области

Российские войска постоянно обстреливают приграничные населенные пункты в Черниговской области.

Так, 16 ноября прошлого года женщина-волонтер попала под обстрелы в Черниговской области. Она получила осколочное ранение.

В конце марта российский дрон атаковал маршрутку с людьми на пограничные Черниговской области, в результате чего пострадали три человека.

Кроме этого, в середине апреля российские войска расстреляли автомобиль в одном из приграничных районов Черниговской области, в результате чего погиб мужчина, везший продукты местным жителям.

Добавим, что российские войска на пограничные Черниговской области начали применять беспилотники с зажигательной смесью, вызывающих пожар.

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