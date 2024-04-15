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На границе Черниговской области подорвался автомобиль РЭС, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На границе Черниговской области подорвался автомобиль района электрических сетей (РЭС). В результате этого двое рабочих получили ранения.

Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Сегодня около 6:00 в пограничной общине Черниговского района на взрывном устройстве подорвался автомобиль РЭС", - сообщил он.

По его словам, двое работников госпитализированы.

Обстрелы Черниговской области

Российские войска постоянно обстреливают приграничные населенные пункты в Черниговской области.

Так, 16 ноября прошлого года женщина-волонтер попала под обстрелы в Черниговской области. Она получила осколочное ранение.

В конце марта российский дрон атаковал маршрутку с людьми на пограничные Черниговской области, в результате чего пострадали три человека.

Кроме этого, в середине апреля российские войска расстреляли автомобиль в одном из приграничных районов Черниговской области, в результате чего погиб мужчина, везший продукты местным жителям.

Добавим, что российские войска на пограничные Черниговской области начали применять беспилотники с зажигательной смесью, вызывающих пожар.

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