Пример для других стран. В Минобороны рассказали о роли ТРО в отражении агрессии

"Территориальная оборона эволюционировала от резервной составляющей до полноценной боевой силы. До 2022 года она воспринималась в основном, как вспомогательный инструмент для ВСУ, но реалии войны доказали, что ее значение значительно больше. Сегодня это эффективный механизм сдерживания врага и обеспечения устойчивости государства", - сообщил начальник отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Украины Юрий Еленич.

Он отметил, что в будущем тероборона должна стать еще более подготовленной, интегрированной в общую систему безопасности и способной быстро адаптироваться к новым вызовам.

Роль теробороны в отражении российской агрессии

В течение первого месяца большой войны в Силы территориальной обороны ВСУ вступило более 110 000 добровольцев, что позволило сформировать боеспособные подразделения.

Тероборона сыграла важную роль в освобождении Киева и северных областей. Они обеспечили безопасность тыловых районов, что позволило регулярным частям сосредоточиться на наиболее угрожающих направлениях.

С 2023 года в состав Сил теробороны, кроме пехотных, вошли механизированные подразделения, части аэроразведки и минометные расчеты. Уделяется внимание подготовке саперов.

Место теробороны в системе национального сопротивления

Деятельность теробороны регулируется Законом "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу 1 января 2022 года. Первые батальоны вошли в состав Сухопутных войск ВСУ еще в 2014 году. В 2020 году появилось отдельное Командование.

Тероборона - одна из трех ключевых составляющих системы национального сопротивления, вместе с движением сопротивления и системой подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Общее руководство тероборной осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего Сил территориальной обороны. На региональном уровне руководство осуществляется через региональные органы военного управления и соответствующие штабы зон территориальной обороны. На местном уровне действуют штабы районов территориальной обороны.

Задачи территориальной обороны охватывают функции безопасности, в частности:

защита и оборона территории, включая реагирование на угрозы в пределах определенной местности и усиление охраны государственной границы;

защита критической инфраструктуры;

обеспечение общественной безопасности;

защита гражданского населения от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий боевых действий;

создание благоприятных условий для обороны государства.

Состав и особенность территориальной обороны

Территориальная оборона включает три основных компонента: военную, гражданскую и военно-гражданскую.

Основу военной составляющей формируют Силы территориальной обороны ВСУ, включающий командование, региональные органы военного управления, бригады, батальоны.

Гражданская составляющая представлена государственными органами и органами местного самоуправления. Они обеспечивают административную поддержку, координацию с местным населением и решение организационных вопросов.

Военно-гражданский компонент включает штабы зон территориальной обороны и добровольческие формирования территориальных общин (ДФТГ).

Территориальная оборона имеет ряд особенностей, отличающих ее от других военных формирований, в частности: