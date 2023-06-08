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Прикидывались сотрудниками Интерпола. В Киевской области задержали грабителей

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Четверг 08 июня 2023 21:18
Прикидывались сотрудниками Интерпола. В Киевской области задержали грабителей Фото: в Киевской области задержали грабителей (kv.npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Киевской области злоумышленники ограбили дом работника IT-сферы. Они прикидывались сотрудниками Интерпола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, в селе Святопетровское двое мужчин зашли на территорию частного дома и представились жене потерпевшего сотрудниками Интерпола. После этого они начали требовать у владельца 180 тысяч долларов. Когда он отказался - связали ему руки скотчем и угрожали супружеской паре убийством.

Тогда мужчина решил перевести из электронного кошелька 12 биткоинов в криптовалюте. Также злоумышленники украли еще 40 тысяч гривен и банковскую карту.

Фото: грабители в Киевской области (kv.npu.gov.ua)

"Полицейские Киевской области установили автомобиль, на котором передвигались псевдоправоохранители. Впоследствии установили местонахождение разбойников и задержали их. Ими оказались 54-летний уроженец Умани и 56-летний выходец из Броварского района", - рассказали в полиции.

В результате обысков у злоумышленников изъяли 10 тысяч долларов, 27 тысяч гривен, банковские карты и одежду, в которой совершали преступление. Им уже объявили о подозрении. Теперь грабителям грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее стало известно, что в Одессе злоумышленник обокрал детский садик, в который проник во время воздушной тревоги, когда воспитатели вместе с малышами находились в убежище.

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Интерпол Киевская область полиция
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