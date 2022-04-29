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Наказував бомбардувати нафтобази. Російському генералу повідомили про підозру

Фото: Володимир Кравченко (колаж РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці заочно повідомили про підозру генерал-лейтенанту, командувачу 11-ю армією військово-повітряних сил РФ Володимиру Кравченку. За даними слідства, він віддавав накази бомбардувати українські нафтобази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рівненської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, генерал-лейтенант, командувач 11 армії ВПС РФ, у березні цього року віддав накази на ракетно-бомбове бомбардування території України, в тому числі і нафтобаз, розташованих на території Рівненської області.

В подальшому, зазначені накази командирами нижчої ланки були доведені до пілотів бойових літаків РФ, які вилітали з аеродрому Барановичі (Білорусь), та без перетину повітряного простору України, здійснювали ракетні обстріли цивільної інфраструктури Рівненської області.

Наразі триває досудове розслідування.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що оприлюднено дані російських генералів та ОМОНівців, причетних до звірств під Києвом.

Також повідомлялося, що російських командирів піддають репресіям за "невиправдані очікування" у війні.

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